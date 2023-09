"Ho detto al sindaco Sala che loquando vuole per parlare di Olimpiadi, metropolitane e biciclette". Così il ministro delle Infrastrutture e del trasporti Matteoa margine di un evento a Milano. "Io adoro andare in ..."Almeno su questopenso che possiamo lavorare insieme: serve la prevenzione sull'educazione ... vedi anchecontro Gentiloni: Commissario Ue italiano ma sembra straniero FOTOGALLERY ©......che la palla passa alle due camere del Parlamento bisognerà capire se il partito di Matteo... Sul come sarà possibile controllare questoe a chi sarà affidato questo compito, questo è ...

Salvini, aspetto Sala per parlare di bici e sicurezza stradale Agenzia ANSA

"Ho detto al sindaco Sala che lo aspetto quando vuole per parlare di Olimpiadi, metropolitane e biciclette". Così il ministro delle Infrastrutture e del trasporti Matteo Salvini a margine di un evento ...Il Ministro Salvini parla di Olimpiadi, metropolitane e biciclette con il Sindaco Sala. Sottolinea l'importanza della sicurezza nelle piste ciclabili e propone una distanza minima per gli automobilist ...