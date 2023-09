Salvador Allende | il Cile e la prima guerra ibrida totale

Civili e polizia sono venuti in contatto all'esterno del palazzo presidenziale, La Moneda, dove l'allora presidentefu spodestato l'11 settembre 1973, e nel cimitero che ospita un ...Era l'11 settembre del 1973. Il presidente socialista del Cile,, venne ucciso nel colpo di Stato fascista con a capo il dittatore Augusto Pinochet il quale governò a lungo. Un regime che devastò quel Paese sudamericano. L'assassinio die l'...Il Cile, attraversato da tensioni e divisioni, commemora il 50° anniversario del colpo di stato dell'11 settembre 1973 e ricorda la figura di, il presidente socialista che pagò con la sua vita la rottura della democrazia promossa dal generale Augusto Pinochet. Da tempo, il governo progressista di Boric è confrontato da una ...

In Cile, dal 1973, in questo stesso giorno la nazione si raduna per ricordare l'esperienza traumatica della dittatura pinochetista e la sua prima vittima, Salvador Allende. 1969. La dottrina Monroe è ...Salvador Allende e Henry Kissinger, due "icone" del XX secolo, si sono scontrati a distanza, in forma indiretta per molti anni. In un braccio di ferro che preparò il redde rationem dell'11 settembre ...