Saluto Romano Così Prodi riabilita il Duce | «Siamo democrazia o plutocrazia?»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) È un peccato che sia passata più o meno inosservata l’intervista dia La Stampa di qualche giorno fa. L’avessero letta tutti con la dovuto attenzione, non sarebbe loro sfuggito quell’accenno alla possibile involuzione delle attuali democrazie in «plutocrazie». Ohibò, avesse svolto analoga riflessione Giorgia Meloni o, peggio ancora, il ministro Francesco Lollobrigida sarebbe venuto giù il mondo. Lo stesso – c’è da giurarlo – se solo avessero citato o semplicemente evocato lo speculatore-filantropo George Soros.in un’intervista a La Stampa E sì, perché in quel caso giornalisti, opinionisti e avversari avrebbero fatto a gara nel caricare di ogni nefandezza il riferimento alle «plutocrazie», avendolo ben scandito ilin persona nella sua dichiarazione di guerra a «Gran ...