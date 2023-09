Salute | da Renzi a Briatore spopola digiuno intermittente | ' funziona ma no a sgarri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - E' la dieta del momento che ha sedotto star di Hollywood e modelle, politici e imprenditori. Matteol'ha lodata pubblicamente per avergli fatto diminuire il girovita e Flavioha confessato che è riuscito a perdere 20 chili. E' il. "Eseguire una restrizione calorica per determinati periodi diventa anche salutare" con "effetti antinvecchiamento", afferma all'AdnkronosMauro Minelli, immunologo e docente di 'Fondamenti di dietetica e nutrizione' all'Università Lum, che fa il punto su questo regime alimentare. "La dietarichiede molto autocontrollo, che si traduce nel non concedersi, perché la ripetitività e soprattutto l'alternanza sono fondamentali per ...