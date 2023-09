Salta un concorrente del Grande Fratello | “Motivi personali” | ecco di chi si tratta

(Di lunedì 11 settembre 2023) La nuova edizione delpartirà ufficialmente lunedì 11 settembre 2024 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini alla conduzione. Secondo i colleghi di TVBlog, nel frattempo, è appenato l’ingresso di unundelper quale motivola partecipazione di Giampiero Mughini al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

undel Grande Fratello, ecco per quale motivola partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023. Anche se ufficialmente Mediaset non aveva mai confermato l'...... a dispetto dell'accordo preliminare annunciato nei giorni scorsi per l'acquisizione di una fetta di 51 negozi da parte di B&M,britannico nel settore del retail. Fino a oggi gli ...La caratteristica chesubito all'occhio è l'aspetto dello schermo di ciascun modello. Il ...che il modello Samsung potrebbe presentare bordi leggermente più spessi rispetto al suo...

Grande Fratello, clamoroso: salta la partecipazione di un concorrente! TorreSette

Giampiero Mughini non sarà un concorrente del Grande Fratello 2023 per motivi personali. Questa la notizia appena arrivata da TvBlog. Il reality di Canale 5 dovrà quindi fare a meno di uno dei ...Salta l'ingresso di un attesissimo concorrente del Grande Fratello: “Motivi personali”, ecco di chi si tratta e cosa potrebbe succedere.