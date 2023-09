Salernitana | tegola Dia | si ferma in nazionale | il comunicato del Senegal

(Di lunedì 11 settembre 2023) Brutte notizie per ladal ritiro deldove Boulaye Dia, attaccante dei campani, è stato vittima di un infortunio....

Salernitana, tegola Dia dal Senegal: guai per Paulo Sousa, il ... Footballnews24.it

Comunicato ufficiale del Senegal circa lo stato fisico di Boulaye Dia, che preoccupa Paulo Sousa: Salernitana preoccupata per il suo attaccante ...Brutte notizie per la Salernitana dal ritiro del Senegal dove Boulaye Dia, attaccante dei campani, è stato vittima di un infortunio. I controlli diagnostici eseguiti dai medici della nazionale hanno e ...