Sale a 2.500 il bilancio delle vittime in Marocco

Il disastro ha ucciso 2.497 persone, per la precisione 2.497 - un numero destinato a crescere - e le Nazioni Unite hanno stimato che 300.000 persone siano state colpite dal sisma di magnitudo 6,8. Un ...Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Marocco venerdì notte è aumentato a quota 2.497: lo scrive il media marocchino Medias24, che cita il ministero dell'Interno. I feriti,...

Marocco, sale a 2.500 il bilancio delle vittime, i feriti sono almeno 2.476 - "Nelle aree rurali si scava a mani nude". Il racconto dell'inviata Laura Tangherlini - "Nelle aree rurali si scava a mani nude". Il racconto dell'inviata Laura Tangherlini RaiNews

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Marocco venerdì notte è aumentato a quota 2.497: lo scrive il media marocchino Medias24, che cita il ...I feriti sono almeno 2.476. Rabat accetta il sostegno di soli quattro Paesi. Il team italiano: in alcune zone nessun soccorso ...