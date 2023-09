Salario minimo A Qualiano gazebo M5S per la raccolta firme

(Di lunedì 11 settembre 2023)di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per laper ilin piazza Rosselli. Raccolte 230Una iniziativa adel Movimento 5 Stelle a cui ha preso parto anche il Partito Democratico per laper il. 230raccolte; un momento di politica attiva sul territorio nell’ambito del quale gli attivisti del Movimento 5 Stelle die i militanti del Partito Democratico hanno spiegato cosa sia ile l’importanza dello stesso. Presenti per l’occasione il Consigliere comunale Massimiliano Porcelli e la ...

A cominciare dal tema del lavoro e del. L'esempio più volte citato dalla Schlein in questi giorni è legato ai rider delle consegne a domicilio. La segretaria è poi tornata a parlare di ...A proposito dell'addio di un gruppo di dirigenti liguri, Elly Schlein ha commentato che, sì, è 'un dispiacere' dopo di che se non si trovavano bene in un Pd che 'si batte per il, la scuola' allora 'l'indirizzo era sbagliato prima'. Alessia Morani, avevano sbagliato indirizzo 'Bisognerebbe chiedere alla segretaria qual è l'indirizzo a cui si riferisce, se ...Quest'anno è diverso: chiuso il Parlamento, la politica andrà in ferie Non saranno però lunghissime le vacanze dei politici , anche perché l'autunno che li aspetta - tra Pnrr,, Mes, ...

Romano Prodi: “L’Italia deve vergognarsi se non vota il salario minimo. L’Europa non conta più sulla scena mo… La Stampa

Salario Minimo! La sinistra, che adesso è all' opposizione, è in rivolta contro il governo Meloni, ricordando a tutti, finalmente, che ci sta gente che prende un salario troppo basso. Con il governo ...Salario Minimo! La sinistra, che adesso è all' opposizione, è in rivolta contro il governo Meloni, ricordando a tutti, finalmente, che ci sta gente che prende un salario troppo basso. Con il governo ...