‘Sagra del Fagiolo della Regina’ | i ‘Suoni Antichi’ in concerto con il ‘Gira & Vota’ tour

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiTutto pronto a San Lupo per ladelin programma il 16 e 17 settembre organizzata dalla Pro Loco di San Lupo, in sinergia con il Comune di San Lupo: una due giorni di tradizioni, cultura, sapori e musica con degustazione di prodotti tipici con ilregina, stand gastronomici e concerti live. E tra i concerti live c’è attesa per sabato 16 settembre per lo spettacolo musicale con i bottariall’interno del. Il gruppo, che sarà poi associazione “Suoni Antichi”, nasce nel 1999, con il nome “Le ombre colorate”, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate, verso il quale ...