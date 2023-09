Sabrina Impacciatore e la serie dentro il Festival di Venezia 2023

(Di lunedì 11 settembre 2023) Al Lido in piena notte l'attrice ha girato l'episodio di Call My Agent 2 che la vede protagonista. E c'eravamo anche noi. Dal red carpet con un problema all'abito all'arrivo all'Excelsior nei panni di madrina della Mostra. Tra realtà e finzione

Ma il cinema italiano si è davvero accorto di quanto è brava Forse non ancora e l'effetto Simona Tabasco (o anche) è sempre dietro l'angolo... di Ilaria Ferretti B ella e dal ...Sky ha diffuso le prime foto dal set di uno dei nuovi episodi del remake italiano della serie cult francese che vedrà come protagonista. L'attrice italiana, diventata ora nota e ...Sky, inoltre, ha diffuso le immagini del dietro le quinte di una scena che vede l'arrivo dell'attrice candidata agli Emmy, acclamata come "madrina della Mostra" e sbarcata, ...

A Venezia Sabrina Impacciatore ruba la scena a Caterina Murino: è la madrina, ma per ‘Call my agent’ la Repubblica

Sabrina Impacciatore madrina della Mostra nelle prime foto esclusive della seconda stagione di Call My Agent - Italia dal set al Lido di Venezia. Un arrivo da star al Lido per Sabrina Impacciatore, ...Le prime anticipazioni su cast e ospiti vip nei nuovi episodi della serie italiana Sky remake della francese Dix pour cent ...