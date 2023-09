Ryder Cup 2023 | Luke Donald | “Il percorso di Roma può aiutarci | la squadra è in grande forma”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Mancano ormai poche settimane allaCup, l’evento forse in assoluto più atteso della stagione del golf, che per la prima volta verrà organizzata in territorio italiano ed in particolare suldel Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio,. Nella capitale si è tenuto oggi il primo incontro del Team Europe, con il capitanoche si è fermato a parlare con la stampa. Il capitano ha speso parole al miele per i suoi giocatori: “Credo che abbiamo unafortissima. Abbiamo tre dei primi quattro giocatori nel ranking, dei giovani in rampa di lancio e dei giocatori esperti con titoli importantissimi, anche Major, in bacheca. Sappiamo che i nostri avversari saranno altrettanto forti, ma ho fiducia nei miei dodici”. “Quattro ...

Aspettiamo ladi golf il 29 settembre, arriverà a Roma a fari spenti come spesso succede se non si tratta di calcio nel nostro angolino di mondo. Biglietto di ingresso base per la il giro ...Laè considerato una delle manifestazioni più importanti del golf, oltre ad essere anche tra gli ultimi grandi eventi sportivi professionistici in cui la vittoria, e non il premio in denaro, è ...Sono arrivati a Roma in gruppo e venerdì hanno provato il campo. Nessuno dei giocatori della squadra Usa diaveva mai visto il marco Simone, così il capitano Zach Johnson ha organizzato questa trasferta speciale: gli Stati Uniti non vincono lain trasferta da 30 anni e questa volta non ...

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "I fratelli Molinari sono due eroi del golf italiano. Francesco la Ryder Cup l'ha giocata e vinta tre volte, di cui una proprio con il fratello Edoardo, nel 2010 in Galles. In ...Cresce la febbre da Ryder Cup, la più importante competizione golfistica mondiale, uno degli eventi sportivi di maggior rilevanza al mondo, al pari di Olimpiadi e Mondiali di Calcio. Per la prima volt ...