Rutelli | “Cinema in crescita | ora cresca lo star system italiano nel mondo”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Intervista al presidente dell'Anica: "Segnali positivi di ripresa ma serve un ulteriore salto di qualità" “I segnali sono positivi e la dinamica è di: adesso, dobbiamo fare un salto di qualità e io sono fiducioso per l’immediato futuro”. E’ quanto sottolinea Francesco, presidente dell’Anica, l’associazione nazionale delle industrietografiche, audiovisive e digitali, intervistato dalla AdnKronos sul presente e il futuro delin Italia, tra la Mostra di Venezia appena chiusa e la Festa di Roma che sta per aprirsi. “Le sale sono in solida e costante ripresa – riferisce – Il pubblico è tornato, l’estate ha segnato una notevole riuscita e ora bisogna continuare a crescere. Avremo certamente dei buoni risultati dai film italiani presentati a Venezia e da altri in arrivo, oltre che dalla ...