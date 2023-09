Russia-Ucraina | l’annuncio di Kiev | «Riconquistate 4 piattaforme strategiche sul Mar Nero»

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’esercito ucraino ha fatto sapere oggi, lunedì 11 settembre, di aver ripreso il controllo di quattro infrastrutturesul Mar: si tratterebbe didi perforazione per la ricerca di gas e petrolio, a poca distanza dalla Crimea, sequestrate da mesi dai russi. «Nel corso dell’operazione le forze speciale sono riuscite a catturare trofei importanti», ha detto l’intelligence militare di. Tra questi vi sarebbero scorte di munizioni per elicotteri e un radar Neva, in grado di monitorare i movimenti di navi nel Mar. I servizi ucraini hanno pubblicato un video a riprova dell’operazione nel quale si vedono soldati dell’esercito gialloblu posare sulle. Secondo la ricostruzione di, sarebbe questo ...

L'esercito ucraino ha fatto sapere oggi, lunedì 11 settembre, di aver ripreso il controllo di quattro infrastrutture strategiche sul Mar Nero: si tratterebbe di piattaforme di perforazione per la ......Kim dispone di alcune delle più grandi scorte di artiglieria e di razzi non guidati che potrebbero essere utilizzati nell'armamento di epoca sovietica che lasta usando per attaccare l'L'anno scorso da ripescata di lusso (erano stati eliminati nel pre - turno dall'Olanda ma erano rientrati dopo l'esclusione della, "bannata" per la guerra in) aveva conquistato la prima Coppa Davis della sua storia. Dieci mesi dopo Frank Dancevic, il capitano del team nordamericano è pronto ad una avventura tutta ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Medvedev: “Meglio stop a relazioni diplomatiche con l'Ue”. Kiev ... la Repubblica

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un sarebbe partito a bordo di un treno speciale per andare in Russia, dove incontrerà il presidente ... ora ridotte dal costante uso nella guerra di invasione ...Stando a quanto detto dal libro, ma soprattutto confermato da Musk stesso, il CEO di Tesla avrebbe sabotato un attacco dell'Ucraina alla flotta della Russia sul Mar Nero. Il metodo è stato semplice: ...