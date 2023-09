Russia | “Navalny forse incluso in scambio prigionieri con Occidente”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lo scrive il Wall Street Journal Nellodimultilaterale in discussione frae Paesi Occidentali potrebbe esserci anche il dissidente russo in carcere dall’inizio del 2021 Aleksei, oltre che l’ex marine Paul Whelan e il giornalista Evan Gershkovich, scrive il Wall Street Journal, citando fonti di diversi Paesi. A Mosca potrebbe tornare Vadim Krasikov, l’esecutore materiale dell’assassinio a Berlino, nel 2019, del dissidente ceceno, presunto autore di un attacco innel 2004, Zemlikhan Khangoshvili. Poco prima della condanna di Krasikov in Germania nel 2021, il Segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, ha iniziato a perseguire unocon Krasikov. Non è detto che la Germania, dove è detenuto, lo autorizzerà. Lo scorso anno ...

Loppositore russo Alexeidal carcere aveva chiesto di votare in queste elezioni per qualsiasi candidato controUnita. Senza il riconoscimento dellOccidente, laha proclamato nel ...Loppositore russo Alexeidal carcere aveva chiesto di votare in queste elezioni per qualsiasi candidato controUnita. Riferimenti alla guerra in corso comunque non sono mancati. A ...... come Alexei. L'ultimo, in ordine di tempo, è lo schianto dell'aereo su cui viaggiava il capo del gruppo Wagner Yevgney Prigozhin Il presidente dellaVladimir Putin ha numerosi rivali, ...

Navalny sarà libero Russia e scambio prigionieri, ipotesi Adnkronos

Lo scambio tra Mosca e l'Occidente potrebbe comprendere Aleksei Navalny, oltre che l'ex marine Paul Whelan e il giornalista Evan Gershkovich, scrive il Wall Street Journal ...Sobyanin è stato nominato sindaco della capitale russa per la prima volta nel 2010 e da allora ha vinto altre due volte le elezioni: nel 2013, nonostante il leader dell’opposizione Alexei Navalny, ora ...