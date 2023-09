Le dichiarazioni dell'esterno dell'Atalanta Matteonei confronti di Gian Piero Gasperini dopo le ultime polemiche Tramite Italpress, l'esterno dell'Atalanta Matteoha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del suo tecnico Gian Piero Gasperini. "Gasperini La mia fortuna è quella di avere un mister come lui in panchina. Lavora molto dal ......preziosi prima del via dell'Europa League anche alla luce di un sorteggio non troppoche ... Conferme per Musso in porta, Djimsiti, Scalvini e Kolasinac in difesa, Zappacosta esulle ..."Ok! Oggi compio 80 anni, mi considero, tutto sommato la vita cambia poco, diventa più prezioso il tempo, ma non ho il tempo di ... Luca Barbarossa, Carlos Beneven, I Decibel e Enrico, ...

Ruggeri: «Fortunato ad avere Gasperini come mister dell'Atalanta» Calcio News 24

Le dichiarazioni dell’esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri nei confronti di Gian Piero Gasperini dopo le ultime polemiche Tramite Italpress, l’esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri ha voluto rilasciare ...Si è rinnovato ieri l’omaggio dei messinesi a San Giovanni Decollato , nel giorno del suo martirio noto appunto come “decollazione”; a lui è dedicata ...