Ruba le ceneri di San Francesco e fugge in bicicletta

(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - Dopo essersi introdotto in una chiesa, ha danneggiato il raccoglitore delle offerte dei fedeli per scappare a bordo di unaelettrica con una preziosa reliquia di Sand'Assisi. Il fatto è avvenuto nella Chiesa di Santa Chiara, in via Felice Scalzo di Lamezia Terme, dov'è intervenuto un equipaggio della squadra volante del commissariato di Polizia. I poliziotti, giunti sul posto e acquisite le prime informazioni dai frati missionari e dai presenti, hanno accertato che l'uomo, oltre a danneggiare la cassetta delle elemosine, aveva asportato la preziosa reliquia di Sand'Assisi, di valore inestimabile, contenente parte delledel Santo, che era custodita in una teca esposta all'adorazione dei fedeli nella navata della chiesa e una teca porta "particole". Le immediate indagini ...