Rovigo | neonato morto per maltrattamenti | madre arrestata

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Undi 3 mesiper. Ladel piccolo, una donna di nazionalità marocchina e residente in provincia di, su richiesta delle Procura diè stataper 'aggravati dalla morte della persona offesa'. La misura cautelare è stata eseguita il 6 settembre dalla Squadra Mobile della Questura di, a cui la procura aveva delegato le indagini. All'origine del caso, la segnalazione trasmessa dall’ospedale di Padova relativa al decesso di un bimbo di tre mesi per "evidenza di traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico-vachemica", lesioni ritenute incompatibili con il racconto fornito ai medici in merito a quanto successo al ...

Tragedia familiare in provincia di, dove undi tre mesi è morto in ospedale mentre la madre, di nazionalità marocchina, è stata arrestata su richiesta della Procura della repubblica, per il reato di maltrattamenti ...Undi 3 mesi morto per maltrattamenti. La madre del piccolo, una donna di nazionalità marocchina e residente in provincia di, su richiesta delle Procura diè stata arrestata per '...Tragedia familiare in provincia di, dove undi tre mesi è morto in ospedale mentre la madre, di nazionalità marocchina, è stata arrestata su richiesta della Procura della repubblica, per il reato di maltrattamenti ...

Neonato morto a Rovigo: arrestata la madre il Resto del Carlino

Tragedia familiare in provincia di Rovigo, dove un neonato di tre mesi è morto in ospedale mentre la madre, di nazionalità marocchina, è stata arrestata su richiesta della Procura della repubblica, ...Bologna, 11 settembre 2023 – Il pianto senza fine del neonato, una mamma giovane e insicura ... Come è avvenuto – secondo le accuse – per il bimbo di 3 mesi di Rovigo. Chi causa questa sindrome ...