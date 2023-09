Rovetta | riecco la sagra della patata

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 settembre 2023). Sabato 16 e domenica 17 settembre in piazza Ferrari asi terrà la tradizionale “”. La festa, che costituisce un evento sempre molto atteso, attrae ogni anno numerosi visitatori. Venerdì 15 settembre alle 21 si svolgerà alla chiesa parrocchiale di Ognissanti il concerto “Melodie di fine estate”. Ingresso libero. Il programma di sabato 16 settembre sarà il seguente: Mercatini in Via Fantoni dalle ore 15:00 alle ore 23:30 Alle ore 16:30 sfilata in costumi d’epoca dei gruppi folkloristici e dei partecipanti dal Parco Vilafant alla Piazza Ferrari Apertura delle cucine e punti ristoro dislocati nel centro storico dalle ore 18:30 Alle ore 21:00 rappresentazione storica teatrale e intrattenimento dei gruppi folkloristici Domenica 17 settembre si svolgeranno: Mercatini in Via ...