Roma | nuovo regolamento dehors Ristoratori nel caos | “Dovremo licenziare personale”

(Di lunedì 11 settembre 2023), arriva ilsui: le regole si modificano rispetto alla gestione della ristorazione. Cosa cambia., il tavolo si restringe. Anzi, in alcuni casi si toglie definitivamente. Questa la situazione nella Capitale dove, a partire da gennaio 2024, ci sarà ilsui. La gestione, in parole povere, delle pedane rialzate nei ristoranti e pub. Era stata fatta un’eccezione nel corso dell’era post pandemia per permettere agli esercenti di rientrare con i guadagni, ma ora le occupazioni di suolo pubblico torneranno nella norma. Soprattutto per chi ha un esercizio commerciale afferente alla ristorazione o all’enogastronomia. Ilsembra essere piuttosto preciso e ...

LA NOTTE Ilalbum sarà presentato in concerto nel mese di ottobre con l' Ariete Tour 2023 , ... Bari " Palaflorio Mercoledì 18 ottobre 2023, Napoli " PalaPartenope Sabato 21 ottobre 2023," ...- Il pari in Macedonia del Nord ha complicato il cammino verso l'Europeo per l'Italia delct Luciano Spalletti e i tifosi azzurri iniziano a fare calcoli, preoccupati che dopo aver visto ...Forlì, 11 settembre. Questa mattina, alle ore 11, a, al Ministero della Cultura (Sala Spadolini - via del Collegio Romano, 27), si è svolta la cerimonia di consegna (qui il video) del ricavato del concerto "Italia Loves Romagna" , tenutosi all'...

Migliori connessioni a Roma con un nuovo data center Tiscali Notizie

Il prossimo 21 settembre primo test operativo per It-Alert, il sistema unico nazionale di allerta per la popolazione. Alle 12, 5,8 mln di sms ...Tra i requisiti diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità Roma, 11 settembre 2023 – Poste Italiane continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organ ...