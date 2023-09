Roma | incubo per una donna incinta | presa a calci e pugni dal compagno

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 settembre 2023)– Prendeva ala compagna, colpendola anche quando erae minacciandola di morte con una pistola. Un 33enne di origini moldave è stato condannato dai giudici della quinta sezione collegiale del tribunale dia 3 anni e 8 mesi di reclusione con le accuse di lesioni e indebito utilizzo di documenti. I fatti risalgono al 2020. In più occasioni l’uomo avrebbe colpito lacone ginocchiate alla pancia mentre lei era. Durante un controllo a casa, inoltre, all’uomo sono state trovate anche alcune carte di credito oltre a documenti e tessere sanitarie riconducibili ad altre persone. (Fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non ...