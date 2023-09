“Roberto Savi aveva informazioni sulla strage di Ustica” | i parenti delle vittime della banda Uno Bianca presentano un esposto

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ben prima che un’intervista a Giuliano Amato riportasse all’attenzione la ricerca di veritàdi, i famigliariUno– il gruppo criminale formato da poliziotti che tra il 1987 e il 1994 uccise 23 persone e ne ferì oltre 100 – hanno presentato a maggio alla Procura di Bologna untramite gli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser. Isostengono che c’è un collegamento concon lae chiedono di riaprire le indagini per trovare mandanti e complici del gruppo criminale. Il filo tra le due vicende, messo in evidenza del corposo dossier, ...

Uno Bianca, nell'esposto dei familiari un collegamento con Ustica: “Roberto Savi aveva informazioni” il Resto del Carlino

Banda della Uno Bianca e strage di Ustica. Per i parenti delle vittime del gruppo criminale di poliziotti c'è un collegamento ...A tirare in ballo Savi sono dichiarazioni del 1995 di Pietro Gugliotta, altro ex poliziotto appartenente alla banda: “Mi parlò del serbatoio del Mirage francese e che lo aveva pilotato lui” ...