Caro - scuola, il conto è da capogiro: fino a 1200 euro L'allarme lanciato da Assoutenti è arrivato forte e chiaro : ilindegli studenti è a caro prezzo per le famiglie italiane alle ......così l'Istituto per la Salute dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù mette nero su bianco 10 consigli dei pediatri per aiutare genitori e figli ad affrontare nel migliore dei modi ilin...... no stop, con due waypoint naturali da traguardare, Gagliola e Sansego, ea Rimini. Le due ... InORC 1 Blu III (Elan E5) di Andrea Mancini conquista il terzo posto. Il secondo posto è di ...

Ritorno in classe, i presidi: “Speriamo di non dover recuperare le mascherine. Al momento la ripartenza sarà all’insegna della normalità” Orizzonte Scuola

I suggerimenti dei pediatri dell'Ospedale per aiutare genitori e figli ad affrontare al meglio il nuovo anno scolastico, dalla postura all'alimentazione, alla gestione del tempo ...Inizio del nuovo anno scolastico, da oggi, per circa 7 milioni di studenti italiani con il timore di un ritorno del Covid. Al momento non esistono misure restrittive anti-Covid nelle scuole e dunque ...