(Di lunedì 11 settembre 2023) La rabbia dei sardi La grande assente nell'ultima versione diè una regione ricca di esperti giocatori, in particolare da Cagliari. Il capoluogo sardo, tappa del campionato nazionale, ospita il ...

Il capoluogo sardo, tappa del campionato nazionale, ospita il gruppo ufficialeClub Cagliari , i cui attenti osservatori hanno notato la svista. 'Correggete' , questo il messaggio rivolto all'...... Cagliari ha unClub che organizza tornei durante tutto l'anno. Già in passato il club del capoluogo aveva segnalato unanalogo, ottenendo una correzione nelle edizioni successive. .... Cagliari ha unClub che organizza tornei durante tutto l'anno. Già in passato il club del capoluogo aveva segnalato unanalogo, ottenendo una correzione nelle edizioni successive. ...

Risiko, errore nel nuovo tabellone: manca la Sardegna TGCOM

Il Risiko si dimentica la Sardegna. È l’errore grossolano emerso dal nuovo tabellone del più famoso gioco di strategia al mondo, con un planisfero suddiviso in territori da conquistare e occupare con ...Guardando l'Europa e l'Italia, contrassegnate dai consueti colori tra il fuxia e il viola, si vede la Sicilia ma della Sardegna nessuna traccia. La ...