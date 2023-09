Riparte il GF Vip e Signorini fa mea culpa | addio al trash e tutte le novità

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Chiedo scusa. L'anno scorso abbiamo sbagliato il cast, troppa volgarità. Ecco i nuovi concorrenti”. A Verissimo Alfonsoparla del Grande Fratello vip, che inizia stasera su Canale5. Nuovo studio, lontano dalla casa di Cinecittà, nuovo corso per il reality più longevo di sempre. Niente, come ha chiesto il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Il primo attesissimo concorrente è Alex Schwazer, che in una clip annuncia: "Voglio raccontare la mia storia". Lui adesso ha un obiettivo: le olimpiadi di Parigi e si allenerà nella casa. Non mancheranno le sorprese, per adesso sono stati annunciati: l'attrice Beatrice Luzzi, l'operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas anni Ottanta - Novanta Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l'ingegnere Vittorio Menozzi (super modello che potrebbe fare scintille nella casa). La ...