... poi, ampio spazio alla Serie A: 'Ancora più Vlahovic', con la Juventus al lavoro per ildi ... quale Pogba'; 'Inter, strategia a saldo zero'; 'Scudetto: le incognite delle 7 sorelle'; ': ...I due profili in cima alla lista degli azzurri rispondono ai nomi di Victore Piotr Zielinski : il polacco, ad esempio, ha già aperto aldiverse settimane fa ma ci sarebbe ancora ...... dall'altro la necessità di blindare due giocatori fondamentali come Zielinski e. Il nazionale polacco ha aperto da diverse settimane aldel contratto in scadenza a luglio ma non c'è ...

Gazzetta - Questi gli ultimi due ostacoli per il rinnovo di Osimhen Tutto Napoli

La Gazzetta dello Sport – Rinnovo Osimhen, restano due punti da chiarire prima della firma. L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul rinnovo di Victor Osimhen. Cosa manca La rosea ha ...L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul futuro di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli.