Rinnovo Osimhen-Napoli | dalla clausola ai diritti d’immagine | i nodi da sciogliere

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Victorsembra aver ripreso da doveva aveva lasciato la scorsa stagione. Nonostante lo Scudetto in tasca, il bomber nigeriano non si sente affatto appagato e continua a segnare a raffica. Tre le reti segnate nelle prime tre gare di Serie A, così come sono stati tre i gol rifilati nel 6-0 della sua Nigeria sul Sao Tomè nella gara valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Ciliegina sulla torta? La nomination per il Pallone d’Oro., Scarpa d’Oro in carica della Serie A, è diventato un bomber di caratura mondiale e ilse lo tiene stretto, o almeno vorrebbe farlo. Le lusinghe dall’estero non mancano, quello che è mancato, fin qui, è il. Le parti non sono contrarie, il contratto in scadenza nel 2025 non mette fretta. Ma ci sono comunque deida ...