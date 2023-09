Rinnovo Osimhen | arriva la svolta | le ultimissime in casa Napoli

(Di lunedì 11 settembre 2023) Proseguono le trattative del club partenopeo per estendere il contratto dell’attaccante: contatti da mesi ma l’ok definitivo non è ancorato Dopo le prime tre giornate èta la pausa delle nazionali che fa tracciare un primo bilancio di questa partenza di stagione. Ilcampione d’Italia, dopo i primi due convincenti successi contro Frosinone Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

di: non ci sono più dettagli da limare, anche perché questa lima dopo tre mesi si sarebbe consumata. De Laurentiis attende la risposta del giocatore: l'offerta è ormai quella ...Calcio Napoli - Tweet di Giovanni Scotto , giornalista de Il Roma, in merito al futuro di: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... poi, ampio spazio alla Serie A: 'Ancora più Vlahovic', con la Juventus al lavoro per ildi ... quale Pogba'; 'Inter, strategia a saldo zero'; 'Scudetto: le incognite delle 7 sorelle'; ': ...

Gazzetta - Rinnovo Osimhen: due questioni fanno temporeggiare la punta sulla firma CalcioNapoli24

Chiuso il calciomercato, il Napoli lavora su due rinnovi fondamentali, quelli di Piotr Zielinski e Victor Osimhen ...Secondo la Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen tentenna ancora sul rinnovo di contratto essenzialmente per due motivi. Il primo è la clausola da ...