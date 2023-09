Rihanna collabora di nuovo con Puma | la nuova sneaker

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 11 settembre 2023)torna are con. L’aveva annunciato già diversi mesi fa, ma adesso è ufficiale. Fenty xpropone unasul mercato. Negli ultimi anniha sempre trovato il modo di catturare l’attenzione. Impossibile dimenticare l’annuncio della sua gravidanza sul palcoscenico del Super Bowl, così come i suoi look perfettamente glam al Met Gala. Mamma di due, soltanto di recente la popstar ha annunciato il nome del suo secondo bebé, un dettaglio che aveva catturato l’interesse di molti e finalmente rivelato. Nel mezzo,ha continuato a coltivare la sua presenza nel panorama fashion, approfondendo sempre più il sodalizio con. Crediti:/Instagram – VelvetMagE, attraverso il suo ...