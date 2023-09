(Di lunedì 11 settembre 2023) Lo scorso anno il prestito al Torino per rivitalizzarsi. Oggi, non senza un pizzico di sorpresa, unain più a disposizione del. Aleksejsembrava ormai lontano dai colori nerazzurri, invece si ritroverà a vestirli di nuovo nel corso della stagone 2023/24. Rappresentando unain più. Le vie del mercato sono infinite, lo sappiamo, e non è un caso che dei club turchi stiano monitorando la sua situazione, ma al momento il fantasista russo è pienamente dentro la rosa di Gian Piero Gasperini, dopo essere sembrato quasi ai margini. Non è un segreto che il Torino lo rivolesse, salvo poi virare su altri obiettivi. Si era parlato anche di Bologna. Alla fine però non se n’è fatto nulla. Con i granata il classe 1995 – spegnerà 28 candeline il prossimo 17 ottobre – ha realizzato 4 gol e fornito 6 ...

Riecco Miranchuk: una risorsa in più per l’Atalanta BergamoNews.it

