I singoli istituti, nella loro autonomia, possono decidere di adattare 'il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali su proposta del collegio dei docenti' fermo restante il limite di ...Questi signori arrivano con i kalasnikov e noi cosa gli mandiamo, gli insegnati di... Stamattina si'. 'L'emergenza Caivano non si risolve in un giorno' Secondo il parroco campano, il ...Stamattina si. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci ... La riflessione da sola non basta, il problema è che mentre mandiamo i bambini adobbiamo ...

Ricomincia la scuola, studenti in classe in tre regioni | Il calendario completo TGCOM

La scuola riapre i battenti con alcune novità - come i docenti tutor dalla terza superiore - e diversi problemi: 90mila studenti in meno per il calo demografico, ma con una cattedra su due libera ...Ansia, desiderio di fuga, sconforto, rabbia: sono queste le emozioni prevalenti registrate tra gli studenti che stanno per tornare a scuola. (ANSA) ...