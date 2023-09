Ricciardi terrorizzato dalla riapertura delle scuole | “Tornerà il Covid | subito mascherine e sesta dose”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Walter, ex superconsulente del governo Conte nel periodo della pandemia ed ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, èapertura. Lo dice in un’intervista a La Stampa, nella sua nuova veste politica, come responsabile sanità di Azione di Carlo Calenda. “Le misure dettatePrevenzione del ministero della Salute sono insufficienti – attaccarimpiangendo le misure durante il lockdown – e basate su criteri politici più che scientifici, mentre bisogna agireper evitare nuove ondate”, rimarca. “lesui mezzi di trasporto e nei luoghi affollati” Sulla scuola cosa fare? “Nel Nord Europa hanno diminuito i contagi monitorando l’aria nelle ...