Riassunto Uomini e Donne | prima puntata 11 settembre | show Tina-Gemma | scontro tra Perla e Mirko e Pinuccia in studio

(Di lunedì 11 settembre 2023)è ripartito con ladella stagione nel pomeriggio di Canale 5. A prendere subito la parola è stata l’opinionistaCipollari, che ha notato la presenza di un nuovo parterre nel trono over, interessandosi soprattutto al lavoro di un nuovo cavaliere., ladell’11: il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... in onda martedì 12 settembre su Canale 5 alle 16:05 circa, subito dopoe Donne. La soap ... La promessa:della puntata dell'11 settembre Gregorio minaccia la servitù per trovare la ...... in onda lunedì 11 settembre su Canale 5 alle 16:05 circa, subito dopoe Donne. La soap ... La promessa:della puntata dell'8 settembre. Simona e Candela trovano una lettera segreta del ...IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 - PAPERISSIMA SPRINT 21:50 -- LA RAGAZZA E L'... 10 Italia 2 18:05 - TUTTI ALL ARREMBAGGIO! ONE PIECE L'INIZIO DELLA GUERRA 18:35 - DUEE 1/2 - LA ...

Riassunto Uomini e Donne, prima puntata 11 settembre: cosa è successo Blog Tivvù

Riassunto Uomini e Donne, prima puntata 11 settembre: show Tina-Gemma, scontro tra Perla e Mirko e la hit di Pinuccia in studio.