Riaprono le scuole mercoledì 13

Mentre a Bolzano già hanno aperto le, oggi gli studenti torneranno sui banchi in Trentino, Valle d'Aosta e Piemonte. Martedì 12 settembre è, invece, la data scelta per la Lombardia. Il 13 ...'Domani sileed è importante cominciare bene, o almeno, cominciare', ha detto la sindaca Anna Maria Caso. Ai passeggeri dei collegamenti marritimi, dunque, sarà applicata una tariffa ...... ma per molti, soprattutto alla scuola primaria e a quella dell'nfanzia, a Chieti la campanella suonerà già da domani, lunedì 11 settembre Tra gli iscritti allesuperiori c'è chi, come gli ...

Riaprono le scuole, probabile distanziamento e mascherine per la variante ‘Eris’, “ma senza allarmismi” CastelliNotizie.it

Scuole aperte ed obblighi assessorili da osservare, a San Marco in Lamis Riaprono le scuole. Ad horas lo farà, assieme alla totalità delle scuole pugliesi anche l’edificio “Balilla” di San Marco in La ...La riapertura delle scuole nel Lazio e ai Castelli Romani prevista tra oggi e venerdì 15 settembre potrebbe avvenire sotto l’incognita del Covid. Il ...