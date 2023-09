Non riuscendo ad ingaggiare Mohamed Salah, chiuso del Liverpool almeno per quest'anno, l' Alha provato a portare in Arabia Richarlison . L'attaccante è in crisi al Tottenham - solo tre gol in 35 partite la scorsa stagione - e ha pure preso in considerazione l'idea di lasciare Londra ...Il calciomercato non è finito: indiscrezioni eanche sul futuro di due degli attaccanti più importanti del campionato di Serie ALa ... sedotto dagli arabi dell'Al -. In questa ottica, ...... il Liverpool può andare su ChiesaMomo Salah avrebbe accettato la proposta dall'Al -. Il ... 23:00 23 AgostoBernardo Silva: la firma con il Psg era vicinissimaCome evidenziato da 'Le ...

Retroscena Al Ittihad, tentato l’assalto a Richarlison a fine mercato ItaSportPress

Non riuscendo ad ingaggiare Mohamed Salah, chiuso del Liverpool almeno per quest'anno, l'Al Ittihad ha provato a portare in Arabia Richarlison. L'attaccante è in crisi al Tottenham - solo tre gol in ...Il Real Betis ha ufficializzato la cessione di Luiz Felipe, difensore brasiliano ex Lazio, all’Al-Ittihad. I dettagli Di seguito il comunicato del Real Betis su Luiz Felipe in Arabia Saudita. COMUNICA ...