“Regole obsolete e punitive” – Mamma lotta affinché figlio | 8 anni | mantenga i suoi lunghi capelli nonostante le scuole lo respingano

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ricordare il tempo trascorso a scuola potrebbe evocare ricordi felici o tristi, è un periodo tumultuoso pieno di alti e bassi. Ma ciò a cui tutti possiamo relazionarci sono lescolastiche. Alcunehanno senso, come non indossare bigiotteria durante l’ora di educazione fisica. Tuttavia, la rigidità con cui operano lequando si tratta dell’aspetto dei bambini va contro quella fase in cui vogliono essere diversi ed esprimersi. Per una madre e suoquestesono andate, probabilmente, troppo oltre. Arrivando a comportare che un bambino di 8rischi di perdere una buona istruzione. View this post on Instagram A post shared by faroukjames (@faroukjames) Farouk James, di Londra, Inghilterra, ha la fortuna di ...