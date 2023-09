Reggina di nuovo nel caos | cordata siciliana contestata e pronta a ritirarsi

Intervistato da StrettoWeb, Manuele Ilari , che sarebbe diventato patron dellain caso di ... Conosco Ballarino (dg, ndr): sono persone serie e affidabili, con esperienza nel mondo del ...Ilcorso del calcio a Reggio Calabria è già iniziato dopo che lo scorso venerdì il sindaco f.f Paolo Brunetti ha annunciato il soggetto che rappresenterà la città nella prossima Serie D in ...Non èdi questo mondo. Ovviamente non è un magnate, ma attraverso le idee può sviluppare strategie importanti per la. Con lui ad Acireale c'era pure Bonanno che mi dicono sia diventato ...

Serie D - Nuova Reggina, tante polemiche in città. Atteso l’incontro fra Fenice Amaranto, istituzioni e tifosi LaC news24

Pietro Lo Monaco, esperto dirigente ex Catania, ha parlato a Gazzetta del Sud, ha parlato del nuovo corso della Reggina e in particolare di Nino Ballarino: "Il sindaco ha fatto le ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...