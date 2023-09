(Di lunedì 11 settembre 2023) Scopriamo insieme, in questadedicata, i punti di forza e di debolezza deldi Onetargato Netflix, arrivato recentemente sulla piattaforma: forza ciurma, all’arrembaggio! TITOLO ORIGINALE: One. GENERE: avventura, azione, commedia, fantastico. NAZIONE: Stati Uniti, Giappone. REGIA: Marc Jobst, Emma Sullivan, Tim Southam, Josef Wladyka. CAST: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar, Vincent Regan, Jeff Ward, Morgan Davies. DURATA: circa 60 minuti ad episodio, 8 episodi. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 31/08/2023. Ci sono cose che non si possono fermare: la volontà ereditata, i sogni della gente, lo scorrere del tempo. Finché le persone avranno sete di libertà, queste cose dureranno per sempre. Gol D. Roger Quando si parla di ...

' Cinzia e Federico meriterebbero unaa parte, persone splendide che auguro a tutti d'... ' Cinzia and Federico are super friendly and made our stay (justnight) really great! ' scrive ...... una mappa che potrebbe condurre al leggendario tesoro che dà il titolo aPiece e altro ancora. Sì, oltre ad essere un mondo di pirati, è un mondo dove le persone hanno superpoteri. Così Rufy può ......dispositivo da malware e minacce informatiche di vario genere (gli ho dedicato anche una... La sottoscrizione a Surf-sharkper 12 mesi costa 4,49 euro/mese con fatturazione annuale; in ...

Recensione One Piece: il Live Action che non ci aspettavamo tuttoteK

E finalmente ci siamo: il Live Action di One Piece ci è piaciuto e il perché ve lo spieghiamo in questa recensione. My Sails are Set | Recensione One Piece: il Live Action che non ci aspettavamo Vi ...Ritorna domenica 17 settembre il One Ride Royal Enfield, l'evento globale al quale tutti i possessori delle moto indiane sono invitati a partecipare: un raduno "diffuso" che ha avuto luogo per la ...