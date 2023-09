Rebecca Staffelli | chi è la figlia di Valerio Staffelli e Matilde Zarcone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023)dell’inviato di Striscia la Notizia, è pronta per entrare nel cast del Grande Fratello come opinionista social. Spigliata e talentuosa,è una ragazza abituata fin dalla culla al mondo dello spettacolo. E sì, perché lei è doppiamented’arte. Entrambi i suoi genitori,, infatti, sono volti noti al pubblico del piccolo schermo. Da piccola ha studiato canto, danza e recitazione. L’esordio in tv è arrivato nel 2018, a 20 anni. Ha cominciato conducendo il programma “Colpo di tacchi” su La 5. È stata anche ...