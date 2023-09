Reazione a Catena | chi sono i campioni | montepremi e parola vincente di oggi 11 settembre 2023

(Di lunedì 11 settembre 2023), chie quanto hanno vinto? Scopriamo ile ladi questa sera, lunedì 11. Amatissimo game show in onda tutti i giorni su Rai Uno, “– L’intesa” è uno dei programmi più seguiti in Italia. La trasmissione del Servizio Pubblico, condotta da Marco Liorni e prodotto da Sony Pictures Television Italia, riesce costantemente a catturare l’attenzione dei telespettatori grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte. Come ormai noto, il quiz è ricominciato, con grande entusiasmo da parte dell’audience di tutte le età, a partire dal 19 giugno. Però, ciò che ha colpito ...

Nella fascia preserale su Rai1 '' ha totalizzato il 25,9% di share e 3.176.000 telespettatori mentre su Canale5 'Paperissima Sprint' ha interessato 2.341.000 telespettatori (share ...Mi avete più visto condurreo lo Zecchino d'oro Di chi fu la colpa Giuro che non è stato D'Alema e neppure Berlinguer. Non fu la politica. Diciamo che la ruota è girata. Ma ...Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 3.387.000 utenti (20.6%); Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.341.000 spettatori (14.3%); Rai Uno:ha ottenuto 2.046.000 ...

Terremoto Napoli, paura durante «Reazione a Catena»: il racconto di Marco Liorni ilmattino.it

Nuovi aumenti sulla rete italiana: la media nazionale dei prezzi della benzina in self service supera quota 1,97 euro/litro, mentre il gasolio si avvicina al picco di 1,92 euro/litro registrato lo sco ...Ascolti tv di domenica 10 settembre: per L'allieva' il 12,13% di share con 1.906.000 telespettatori, per 'La Ragazza e l'Ufficiale' il 14,6 e 1.696.000 telespettatori ...