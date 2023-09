Real Madrid | spunta Alvarez per l'attacco

...si vanno ad aggiungere al fatto che una parte della tifoseria parigina non lo ritiene all'altezza dei pali del club e gli rimproveri una serie di errori fatali quelli contro Bayern ein ...Il calciatore partenopeo salterà almeno quattro partite tra campionato e Champions League, sperando di recuperare in tempo per la sfida contro ilin programma il 3 ottobre prossimo. ...Colui che è stato l'assistente di Carlos Queiroz durante la sua permanenza alha a sua disposizione la crème de la crème degli attaccanti '. Iheanacho (Leicester City); Taiwo Awoniyi (...

Real Madrid, mistero Ancelotti: gira una clamorosa voce di mercato AreaNapoli.it

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 12 Settembre 2023 saranno in vendita i biglietti per la prima gara casalinga dei gironi di Champions ...Il grande obiettivo del Real Madrid per il futuro prossimo sia Kylian Mbappé. In ogni caso, riportano dalla Spagna, i Blancos hanno già in mente un'alternativa nel caso in cui dovesse andare ancora a ...