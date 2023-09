Re Carlo invia “auguri” a Kim Jong-un per l’anniversario della Corea del NordCarlo invia i suoi “auguri per il futuro” | secondo i media statali

(Di lunedì 11 settembre 2023)un rapporto, Rehato un messaggio al leader nordno Kim-un per congratularsi con lui in occasione delfondazione del Paese.quanto riportato dalla Reuters, che ha citato l’agenzia di stampa statale KCNA, “mentre il popoloRepubblica Popolare Democratica dicelebra la sua Giornata Nazionale, invio i miei

Re Carlo invia un messaggio ad Harry: 'Sarebbe bello...' Velvet Mag

Imbarazzo per Carlo III, i paesi caraibici vogliono essere risarciti per la schiavitù. Una questione che imbarazza il Regno Unito.Ventimila presenze agli eventi e più di un milione di contatti sui social per un Festival che, mai come quest’anno, ha lanciato messaggi importanti alla politica nazionale ...