Rastelli | “Facciamo fatica a creare gioco e avere fluidità di manovra”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo interpretato bene il primo tempo. Ripartivamo bene e abbiamo avuto una grossa occasione con Patierno. Chiaramente, potevamo fare meglio in diverse azioni. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, perdendo anche la lucidità”. Così Massimo, dopo la sconfitta maturata contro la Juve Stabia. “Abbiamo preso gol su punizione facendo passare una palla che non può mai passare – continua – Ho fatto tutti i cambi possibili per dare un minimo di vivacità ma tranne la rovesciata di D’Angelo nel finale abbiamo creato pochissimo”. “di– continua– Di conseguenza siamo poco efficaci. Creiamo poche occasioni attraverso un ...