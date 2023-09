Rapimento lampo a Catanzaro | 15enne sequestrata e ritrovata dopo poche ore

... dopo un clamoroso '' ai danni dei cugini dello Sporting, e l'ha svestita solo nel 1975. ... Antognoni è approdato a Firenze nel 1972 dopo una parentesi -al Torino e due anni ad Asti . ...L'ipotesi sul. Il blitz notturno a Ponte Milvio. Il sequestro, dai contorni ancora da chiarire, è avvenuto intorno alle 2 di notte in un noto ristorante giapponese. Un gruppo ...Al momento del, nonostante la zona della movida romana sia molto movimentata, non c'erano pattuglie in strada in grado di intervenire. Chiamate dai presenti, la polizia si è precipitata sul ...

Rapimento a Catanzaro, 15enne sequestrata e ritrovata dopo poche ... Sky Tg24

Il sequestro a bordo di una minicar e poi il ritrovamento grazie un'app di localizzazione collegata al telefono del padre della 15enne ...Paura a Catanzaro per una ragazzina di 15 anni, rapita ma ritrovata dopo poche ore grazie ad un app di localizzazione installata sul suo cellulare. Ragazzina di 15 anni rapita a Catanzaro Una ...