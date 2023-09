Ranking Wta aggiornato a lunedì 11 settembre | Swiatek abdica | Sabalenka è la nuova numero uno

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ecco ilWta112023. Dopo 75 settimane, finisce il regno di Iga, che non ha difeso i punti della vittoria dello scorso anno agli US Open ed è stata scavalcata da Aryna. La bielorussa diventa dunque launo del mondo dopo essere giàuno della Race. Terza piazza per la vincitrice a New York, Coco Gauff, che ritocca il proprio best. Per quanto riguarda le italiane, launo resta sempre Elisabetta Cocciaretto, di poco davanti a Jasmine Paolini appena fuori dalle prime 30. La nota positiva non può che essere Lucia Bronzetti, che prosegue la sua risalita e, grazie al terzo turno raggiunto a Flushing Meadows, rientra in top ...

AtpDopo due settimane ad altissima intensità sono ufficialmente terminati gli Us Open 2023. Da un lato vi è stata la riconferma e la gloria ancora per il serbo Novak Djokovic , al ...Tamara Zidansek è la nuova campionessa dell' Open delle Puglie - Trofeo Lapietra,125 (115.000$) giocatosi sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Bari . La slovena ha ...nel...Un successo che le permette di issarsi fino alla 3° posizione, suo nuovo best. Una vittoria contro gli haters . Ovviamente l'exploit in giovanissima età l'ha portata a finire al centro ...

US Open: Sabalenka da lunedì al numero 1 del ranking Wta Agenzia ANSA

Coco Gauff, 19 anni, ha vinto gli US Open 2023. Ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka per 2-6, 6-3, 6-2 in 2h06'. Gauff, al primo trionfo in un torneo del Slam, salirà dal numero 6 al numero 3 ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Trionfa Coco Gauff. Vince in casa la beniamina del pubblico statunitense che, sui campi in cemento di ...