(Di lunedì 11 settembre 2023) Aggiornamenti importanti per la classifica mondiale del tennis maschile. Gli US Open sono andati in archivio e Novak, vincitore del Major a Flushing Meadows, può festeggiare il primato in graduatoria a precedere lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, sconfitto nell’atto conclusivo a New York. Una classifica nella quale si deve prendere atto del ritorno in top-10 del tedesco Alexander Zverev, che ha raggiunto i quarti nel Major americano, e della perdita di posizioni di Casper Ruud, da questa settimana n.9. In tutto questo,è n.7, scalando di un posto rispetto ad Andrey Rublev (n.6), ma sempre con concrete possibilità di prendersi il n.4 deldi Holger Rune, a patto di avere una condizione fisica adeguata.ATP Lunedì 11...

Ecco ilaggiornato a lunedì 11 settembre 2023 , dopo gli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale. A sorridere non può che essere Novak Djokovic , che in virtù del titolo conquistato a Flushing ...Tra le protagoniste anche l'Italia, che grazie a una wild - card, ha potuto evitare la trappola dei preliminari, che ha visto l'eliminazione di Germania, Belgio e Argentina IL NUOVOCOPPA ...Wta Dopo due settimane ad altissima intensità sono ufficialmente terminati gli Us Open 2023. Da un lato vi è stata la riconferma e la gloria ancora per il serbo Novak Djokovic , al ...

Ranking ATP (11 settembre 2023): Jannik Sinner scende al n.7 del mondo, Djokovic sul trono! Crolla Berrettini OA Sport

Mattia Bellucci, ventiduenne bustocco, torna prepotentemente alla ribalta sul circuito challenger vincendo il challenger di Cassis, in Francia. Con una sola sconfitta in cinque incontri, Bellucci si r ...Il primo è Lorenzo Sonego, chiamato a rimpiazzare Matteo Berrettini, assente per il problema alla caviglia. Il secondo è Matteo Arnaldi, che si è mostrato al mondo agli Us Open, raggiungendo gli ...