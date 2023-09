Raimondo Todaro | “Ho avuto due tumori maligni | non lo sapeva nessuno”

si racconta a 'Verissimo' e in esclusiva rivela di aver combattuto, nel 2020, con due tumori maligni. 'È nato tutto da un'appendicite, quando mi portano in sala operatoria l'intervento ...e Francesca Tocca sono davvero in crisi Durante la sua ospitata a Verissimo, il ballerino e prof di Amici 23 ha fatto chiarezza su l'ultimo gossip che si è diffuso nel corso dell'..., ospite oggi di Verissimo , ha spiazzato con una confessione del tutto inaspettata. Il ballerino professionista e prof di Amici 23 ha svelato di aver avuto due tumori maligni contro i ...

Raimondo Todaro: Ho avuto due tumori maligni e fa chiarezza sulla presunta crisi con Francesca Tocca Fanpage.it

Ospite a Verissimo Raimondo Todaro ha confessato per la prima volta di esser stato operato a causa di due tumori maligni.Il ballerino, oggi insegnante di Amici, ha rivelato di essere stato operato per due tumori maligni, scoperti per caso durante un'appendicectomia ...