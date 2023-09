Raimondo Todaro ha scoperto di avere due tumori nella sala prove di Amici

(Di lunedì 11 settembre 2023), in barba ad ogni indiscrezione, è stato confermato tra i professori di ballo ad23. Poche ore fa, l’insegnante di danze latine è stato ospite della prima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin.qui ha smentito ogni sorta di crisi con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi. In più ha fatto una rivelazione scioccante, una scoperta che ha fatto proprio mentre era inprova ad, con la Celentano e la Cuccarini quando fu data la notizia deiEra il 2020 quandoha dovuto affrontare un periodo difficile della sua vita. Già allora era un professore dima ...

si racconta a 'Verissimo' e in esclusiva rivela di aver combattuto, nel 2020, con due tumori maligni. 'È nato tutto da un'appendicite, quando mi portano in sala operatoria l'intervento ...e Francesca Tocca sono davvero in crisi Durante la sua ospitata a Verissimo, il ballerino e prof di Amici 23 ha fatto chiarezza su l'ultimo gossip che si è diffuso nel corso dell'..., ospite oggi di Verissimo , ha spiazzato con una confessione del tutto inaspettata. Il ballerino professionista e prof di Amici 23 ha svelato di aver avuto due tumori maligni contro i ...

Raimondo Todaro: Ho avuto due tumori maligni e fa chiarezza sulla presunta crisi con Francesca Tocca Fanpage.it

Ospite a Verissimo Raimondo Todaro ha confessato per la prima volta di esser stato operato a causa di due tumori maligni.Tra i prof. in grado di creare dinamiche ad Amici e di incoraggiare i propri studenti a fare del loro meglio troviamo Raimondo Todaro. Sempre al fianco dei propri allievi, Todaro è noto per ...