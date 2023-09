Rai in lutto | è morta la storica giornalista | una vita in tv | si è spenta a 67 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una brutta notizia è stata comunicata nella giornata di lunedì 11 settembre. La Rai è stata colpita da unper la morte di una, volto familiare perdei telespettatori. Se n’è andata per sempre all’età di 67e sono davvero in tanti ad essere colpiti dalla sua dipartita. Il terribile annuncio è stato fatto da alcune agenzie di stampa e poi la news riguardante il suo decesso è apparsa praticamente su tutte le testate. Momento doloroso per la Rai, costretta a fare i conti con questoche ha scosso amici e parenti dellasi prematuramente. Tra i più sofferenti il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che attraverso il suo profilo Facebook ufficiale, ha voluto lasciare un bellissimo messaggio nel quale ha ricordato i ...