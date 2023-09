Ragusa | operaia della Forestale muore in un incidente stradale Gravemente ferita la sua collega

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un’squadra antincendioè morta in provincia di. Si tratterebbe del tragico epilogo del ribaltamento di una autobotte, causato da unautonomo avvenuto nel territorio di Monterosso Almo (un paese dell’entroterra). A causa dello stesso, unadonna deceduta è rimasta, ed è stata trasportata in elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambe, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, erano impegnate nei servizi di spegnimento antincendio dellecon un contratto a termine. Il presidenteRegione Sicilia Renato Schifani ha ...

Si ribalta autobotte: operaia Forestale muore durante intervento antincendio a Ragusa, 6 colleghi feriti Fanpage.it

