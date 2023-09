Racket della pubblicità | tutti assolti | l’Appello conferma la sentenza di Primo Grado

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 11 settembre 2023) Casal di Principe (Lucio Seneca). La Terza Sezione PenaleCorte d’Appello di Napoli hato quanto deciso nel processo ditenutosi dinanzi ai giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Ivanhoe Schiavone, figlio di “Sandokan” Schiavone; il cugino (figlio di Walter) Francesco Schiavone; Corvino Giacinto e Pezzella Ortensio, accusati di imporre ai commercianti di Casal di Principe i gadget, penne e calendari, per contofamiglia di “Sandokan“. Il Procuratore Generale aveva impugnato l’assoluzione chiedendo 12 anni di pena per Ivanhoe Schiavone e 7 anni per gli altri imputati ma i giudici di Secondohanno ritenuto privo di riscontro l’impianto accusatorio che fece scattare gli arresti. Pertanto hanno assolto per non aver commesso ...